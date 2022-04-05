"Кремль перебросил в Изюм самые мыслящие головы армии РФ для наступления": Арестович рассказал о ситуации в городе

"Кремль перебросил в Изюм самые мыслящие головы армии РФ для наступления": Арестович рассказал о ситуации в городе

Войска России уже трижды переносили наступление на город и будут дальше переносить, заметил Арестович.

Кремлевское командование бросило для наступления на ИзюмХарьковской области весь силовой сектор РФ. Это десантники, Росгвардия, некоторые военные подразделения, уже участвовавшие в войне, "ЛДНРовцы", и даже спасатели и железнодорожники.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью на Ютуб-канале "Попова".

"Они (военные — ред. ) сейчас пытаются бить по юго-западному району Изюма, но сейчас там пауза. Потому что они собрали туда всю "солянку" войск. Там и милиционеры, и Росгвардия, и спасатели, и железнодорожники, и десантники, части подразделений, которые уже месяц на войне, и вновь прибывшие воины, и так называемые "ЛДНРовцы", и даже самые мыслящие головы РФ. Но это все так быстро не разгребсти для наступления", — сказал советник главы ОП.

Он добавил, что войска России уже трижды переносили наступление на город и будут дальше переносить из-за непрофессионализма выполнений задач.

"Невозможно это все "стадо" собрать, наладить взаимодействие и бросить в атаку. Изюм они взяли, после этого сдулись. Теперь им нужно переформирование, докомплектация", — пояснил Арестович.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские военные продолжают блокировать отдельный район Харьковской области. В трех населенных пунктах оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание.

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