Кремль будет создавать проблемы для Украины даже без активных боевых действий: эксперт о новом плане РФ

Кремлевские власти будут создавать проблемы Украине в течение 5-10 лет, придерживаясь стратегии войны "на истощение".

Об этом сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик благотворительного фонда "Вернись живым" Николай Белесков в интервью "24 каналу".

Новый план РФ состоит в том, чтобы создавать постоянные проблемы для украинцев в течение 5-10 лет.

Такая ситуация будет отпугивать и инвесторов, а также мешать возвращению беженцев.

По мнению эксперта, РФ выбирает подход к медленному истощению Украины.

"То есть оккупировать часть территории, а на остальных — не давать возможность нормально жить. Отпугивать инвесторов, мешать беженцам возвращаться и смотреть, что произойдет с таким государством через 5-7-10 лет", — считает Белесков.

По его словам, Кремль имеет возможность создавать проблемы Украине даже без широкомасштабных наступлений своих войск. Асимметрия состоит в том, что боевые действия продолжаются именно на нашей территории.

"У рашистов есть возможность создавать нам проблемы даже без активных боевых действий, даже без проведения стратегических наступательных операций, реализовывать стратегию медленного превращения Украины в failed state, к сожалению", — пояснил эксперт.

Напомним, 28 сентября в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что "каждый метр, возвращаемый украинскими силами, является метром, который теряет Россия".

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