"Кремль будет умолять о переговорах": военный эксперт рассказал, как Украина может выиграть войну

Экс-командующий силами НАТО Джеймс Ставридис предлагает разделить российско-украинскую войну на две.

Об этом он пишет в своей колонке на Bloomberg.

"Первая война ― это наземная, и в ней украинцы уверенно побеждают. Так, поразившие мир успешные контрнаступления на Харьковщине и Херсонщине одновременно сократили фронт для россиян, следовательно двигаться дальше украинцам будет сложнее. Также россияне увеличили армию за счет мобилизованных ― однако это крайне немотивированные и неопытные военные, которые должны сами искать зимнюю одежду, поэтому в войне на суше я бы ставил на украинцев, а вот в воздушной войне — второй условной части противостояния — побеждает Россия. Ее авиационный фронт больше и опытнее за счет операций в Сирии, имея большой запас ракет и до недавнего времени дронов-камикадзе, уничтожает немало украинских военных и гражданских объектов. Как только Россия сможет получить господство в небе, история для Украины станет хуже. Как Россия достигла эффекта в Сирии? Ее пилоты просто сбрасывали бомбы на гражданские объекты, подавляя любое сопротивление оппонентов Башара Асада", — пишет автор.

По словам эксперта, пока Владимир Путин также не имеет ни ограничений в старых неуправляемых бомбах, ни сантиментов в отношении украинского гражданского населения ― он будет стирать украинские города в прах, если его бомбардировщики смогут безнаказанно над ними летать.

"Поэтому именно в этом направлении помощь Запада сейчас нужна больше всего ― за счет и высокотехнологичных систем противовоздушной обороны. На суше украинцы с россиянами уже достигли относительного паритета сил. Надо сделать это и в небе. И тогда обессиленный Кремль будет умолять о переговорах о реальном завершении войны уже в начале весны", – прогнозирует он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что война в Украине может продолжаться до 2024 года. Именно в этот год пройдут президентские выборы в Украине, России и США.

"Затягивание войны – одна из версий того, что всем будет выгодно победу подтянуть ближе к 2024 году. Что касается России – никто, кроме некоторых стран, не заинтересован в сохранении ее на геополитической карте мира. Именно поэтому ее ослабляют нашими руками, этой войной. Китай и США, возможно, тогда будут править миром. Но то, что США хочет опустить РФ на уровень третьих стран — 100%", — рассказал Олег Жданов.

Также он добавил, что следующим этапом победы Украины над Россией может стать вхождение на территорию РФ НАТО и удержание под контролем ядерного арсенала.

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