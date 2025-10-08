Кремль быстро адаптируется: как Россия превратила неудачи в новую стратегию войны

Армия РФ / © Associated Press

История российского вторжения в Украину – это история несбывшихся ожиданий. Сначала НАТО считало Россию безудержной силой, затем наблюдатели ошибочно поверили, что российская армия близка к краху. Сейчас, чтобы понять положение дел, политики должны признать ключевой фактор: Москва извлекла глубокие уроки из своих неудач и систематически адаптировала свою военную и производственную стратегию.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Институционализация обучения и новые силы

Начиная с 2022 года Россия развернула сложную экосистему обучения, объединившую военно-промышленный комплекс (ВПК), исследовательские учреждения, университеты и военнослужащих. Это привело к институционализации боевого опыта и переориентации производств на нужды военного времени.

Ключевые изменения и адаптации:

Беспилотники (БПЛА): Россия превратила свою слабость в сфере дронов в зону силы. Разработаны новые тактические решения для поиска и уничтожения украинских позиций, что обеспечило россиянам преимущество в этой сфере.

Вооружение и тактика: Созданы более совершенные ракеты и более надежные бронетанковые системы. Новые тактические решения закреплены в обучающих программах и боевых уставах.

Децентрализация: Младшим командирам предоставлена большая свобода для планирования на местах.

В результате российская армия превращается в силу, способную не только развиваться в ходе текущей войны, но и готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам.

Создание учебно-промышленного комплекса

Российские военные на обучении. / © Reuters

В начале вторжения российские подразделения адаптировались импровизированно: устанавливали защитную броню на технику, осваивали новую маскировку и обменивались советами через социальные сети. Хотя такое обучение от человека к человеку является первым этапом, оно часто теряется.

Когда Кремль осознал, что война затянется, он приступил к систематической работе по институционализации этих уроков.

Сбор данных на передовой: 2022 военные направили штабных офицеров и исследователей на передовые командные пункты. Они наблюдали за боями, изучали журналы командиров и опросили личный состав.

Создание отчетов: На основе этих данных составлялись аналитические отчеты о "полученных уроках" (lessons learned), которые передавались штабу в Ростове, Генштабе, военных академий, оборонных компаний и исследовательских учреждений.

Комиссии и семинары: В Москве действуют более 20 комиссий, занимающихся внедрением рекомендаций. Опыт распространяется через бюллетени, семинары и конференции.

Совместное обучение: Регулярно проводятся семинары с участием солдат, командиров всех родов войск (ВВС, Сухопутные войска, РЭБ) и представителей оборонной промышленности. Например, проводятся тренинги по выявлению и уничтожению украинских БПЛА или интеграции дронов в артиллерийские удары.

Эти меры помогли России стабилизировать линию фронта и выдержать украинское контрнаступление в 2023 году.

Перезапуск ВПК

Армия РФ. / © Associated Press

В течение первого года вторжения Украина получала "помощь" от самой российской техники: она массово выходила из строя из-за небрежного обслуживания, производственных дефектов и конструктивных недостатков.

Наиболее ярким примером стала техника радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Проверки выявили дефекты 30% систем. По данным издания "Военное мнение", 60-70% отказов российских систем РЭБ в 2022-2024 годах были вызваны неисправностями оборудования, и только 30-40% - огнем ВСУ.

Россия осознала критическую отсталость ВПК и предприняла решительные шаги по ускорению инноваций, когда-то тормозившихся устаревшими правилами и бюрократией.

Ускорение R&D: Министерство обороны смягчило правила, чтобы сократить сроки исследований и разработок.

Обратная связь с фронта Оборонные компании начали отправлять промышленных специалистов на оккупированные территории для ремонта техники, изучения ее характеристик и сбора отчетов (повторяя опыт войны в Сирии).

Интеграция гражданской сферы: Запущены программы по интеграции гражданских университетов и исследовательских центров в национальные оборонные усилия. Улучшилось взаимодействие военных и гражданских инженеров на испытательных полигонах.

Поддержка стартапов: Министерство обороны (при участии министра Андрея Белоусова) установило связи между оборонными стартапами и крупными государственными компаниями. Это позволило стартапам быстро занять свою нишу и поставлять военную продукцию.

"Рубикон": Создание Министерством обороны элитного подразделения "Рубикон" для исследования и эксплуатации БПЛА, экспериментирующего с новой тактикой, стандартизируя ее для других подразделений.

Эти изменения позволили России сократить технологическое преимущество Украины и выпускать новые и модифицированные системы, которые лучше подходят для условий войны.

Это объясняет, почему для Украины стало сложнее атаковать российские командные пункты и составы. Российские удары становятся более масштабными и сложными, что требует от партнеров Украины больше инвестировать в средства ПВО и системы РЭБ, а от Украины — развивать ракеты большой дальности.

Адаптация как выживание: выводы о трансформации армии РФ

Путин с военными. / © Associated Press

Российская армия, которая в начале вторжения 2022 года недооценила волю Украины и страдала от проблем с оборудованием и командованием, превратилась в непрерывно обучающуюся организацию.

Российские военные теперь не просто адаптируются к передовой; они систематически собирают, анализируют и институционализируют боевой опыт по всей системе обороны. Это делается с четким осознанием того, что характер войны изменился, и это требует кардинальной реформы армии и подготовки к послевоенному периоду.

Факторы, тормозящие Москву

Несмотря на амбициозные планы, Кремль сталкивается с рядом критических ограничений, которые усложнят полную реализацию его целей:

Санкционный барьер. Международные санкции будут оставаться серьезным препятствием для стабильного финансирования, доступа к критически важным компонентам и производству первоклассного вооружения.

Традиционные проблемы. Эффективность армии все еще будет ограничена такими традиционными слабостями, как низкая дисциплина личного состава и финансово утомительные программы закупок.

НАТО под угрозой: необходимость действовать

Москва выражает обеспокоенность, что США и Европа могут изучить ее новую тактику, особенно в отношении дронов, и разработать эффективные контрмеры. Эта обеспокоенность должна стать призывом к действию для НАТО.

Неравномерный прогресс. Пока Россия систематизирует свой опыт, прогресс в странах НАТО остается разрозненным и непоследовательным, не приводя к кардинальным изменениям в программах подготовки или планах закупок.

Совместный опыт. Поскольку Россия передает свои военные знания автократическим партнерам, Запад должен уделять этому больше внимания.

Требование времени. Чтобы не отстать, Вашингтону и европейским столицам необходимо срочно ускорить анализ войны в Украине, адаптироваться и нарастить закупку БПЛА.

Как заключает издание, российские вооруженные силы следует оценивать реалистично: они несовершенны, но устойчивы. Их структурные проблемы существуют, но процесс их обучения неустанен. Война формирует армию, и Россия готовится к новому способу ведения боевых действий.