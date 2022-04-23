Кремль через Telegram-каналы набирает мужчин для "добровольческой миссии" в Мариуполь — СНБО

Российская армия прибегает к новым методам проведения скрытой мобилизации для участия в войне в Украине.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что в нескольких пророссийских Telegram-каналах, в которых подают пропаганду о войне в Украине, появилось сообщение о "сборе и оперативном отправлении добровольцев" в район Мариуполя для якобы оказания помощи жителям Донбасса.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что якобы "добровольческая миссия" продлится 14 дней. Она исключительно для стрессоустойчивых мужчин в возрасте от 18 лет без серьезных хронических заболеваний. Оккупанты должны взять с собой паспорт, предметы личной гигиены, спальный мешок и сменную одежду.
Напомним, ГУР МО получило список российских военных преступников, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями в Запорожском и Мариупольском направлениях.
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