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Кремль через Telegram-каналы набирает мужчин для "добровольческой миссии" в Мариуполь — СНБО

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Кремль через Telegram-каналы набирает мужчин для "добровольческой миссии" в Мариуполь — СНБО

gettyimages.com

Российская армия прибегает к новым методам проведения скрытой мобилизации для участия в войне в Украине.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что в нескольких пророссийских Telegram-каналах, в которых подают пропаганду о войне в Украине, появилось сообщение о "сборе и оперативном отправлении добровольцев" в район Мариуполя для якобы оказания помощи жителям Донбасса.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что якобы "добровольческая миссия" продлится 14 дней. Она исключительно для стрессоустойчивых мужчин в возрасте от 18 лет без серьезных хронических заболеваний. Оккупанты должны взять с собой паспорт, предметы личной гигиены, спальный мешок и сменную одежду.

Напомним, ГУР МО получило список российских военных преступников, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями в Запорожском и Мариупольском направлениях.

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