Боевики Талибана. Фото иллюстративное / © Associated Press

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В Кремле договорились с Талибаном, что на оккупированные Донбасс и Луганщину завезут рабочих из Афганистана.

Об этом пишут российские пропагандистские сайты, в частности, сайт «кума Путина» Виктора Медведчука.

Россияне представляют это как очередную «победу».

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В РФ похвасталось, что сто граждан Афганистана уже работают на строительных объектах Москвы, Петербурга и Татарстана.

«Это составители, сварщики, маляры, электричества и другие…», — сообщил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что местных жителей оккупированного Донбасса насильственно мобилизовали в 2022 в армию РФ и положили в «мясных штурмах». И вот вместо них теперь приедут талибы.

«Каким будут платить не 15 тыс рублей, как РФ платила жителям „ЛДНР“ 8 лет, а тысяч 100. Какое счастье! Классное освобождение Донбасса», — отметил Казанский.

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Ранее The Telegraph сообщили, как Россия обманом вербует африканцев на войну в Украине.