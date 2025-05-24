Армия РФ / © Associated Press

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Москва, похоже, готовится к предстоящему столкновению с НАТО, интенсивно увеличивая численность армии и модернизируя военные объекты после завершения войны в Украине.

Об этом пишет The Telegraph.

Новые войска, базы и аэродромы

Новое спутниковое изображение зафиксировало колонны палаток, расширение баз и модернизацию арктических аэродромов вдоль границы с Финляндией и Норвегией. Это сигнал возможного будущего противостояния.

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«Мы видим подготовку к будущему, когда Россия вернет воюющие в Украине силы. Но количество войск на наших границах будет расти», — заявил генерал-майор Сами Нурми.

Россия изменяет структуру войска

Россия восстановила Ленинградский военный округ, охватывающий территории на территории Финляндии, Эстонии и Латвии. Бывшие бригады превращаются в дивизии численностью более 10 тысяч бойцов.

«Это продолжение военных планов до 2022 года и ответ на новые геополитические события, связанные с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО», — объяснил аналитик Эмиль Кастехельми.

Модернизация арктических баз, размещение стратегических бомбардировщиков и появление военных вертолетов в Мурманске свидетельствуют о желании Москвы укрепить позиции в Арктике.

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«Арктика — это важный театр военных действий будущего. Это не изменится», — заявил генерал-майор Нурми.

Гибридная война продолжается

Финляндия фиксирует усиление гибридных атак: GPS-глушение, повреждение инфраструктуры и направление мигрантов в границу.

«Происходящее по ту сторону этой границы является первоочередной задачей», — заявил экскомандующий армией Финляндии Ярмо Линдберг.

После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия начала строительство 200-километровой пограничной стены. Первые несколько десятков километров уже построены.

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«Мы вступили в НАТО, поэтому мы это предполагали. Мы не хотим быть слишком паникерами… Наблюдение за событиями через границу было нашим ежедневным делом на протяжении сотен лет», — сказал генерал Нурми.

Что дальше?

Датская разведка считает, что Россия сможет начать новую наземную войну в Европе уже через пять лет. Остальные источники называют и два года.

«Вопрос на миллиард евро — что Россия будет делать дальше. Мы знаем, что Россия всегда будет угрозой для нас. Мы будем готовы. Мы уже готовы», — отметил Ярмо Линдберг.

Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию спокойно:

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«Совершенно не обеспокоен. Финляндия и Норвегия будут в очень безопасном положении».

Напомним, ранее издание Bild Со ссылкой на новый доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера сообщило, что Путин готовится к большой войне против НАТО. По данным германской разведки, Кремль может быть готов к войне против Альянса уже к 2030 году.