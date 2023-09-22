Кремль готовит информационную кампанию против Зеленского: какие тезисы будут пытаться распространять

Пропагандисты постараются распространять тезис о президентских выборах в России, которые якобы продемонстрируют жесткую поддержку диктатора Путина.

Российские оккупанты готовят против президента Украины Владимира Зеленского и его команды за рубежом информационную кампанию, цель которой — дискредитация власти.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, российские пропагандисты постараются распространять тезис о президентских выборах в России, которые якобы продемонстрируют жесткую поддержку диктатора Путина обществом. Будут говорить, что в Киеве царит кризис, где власти теряют доверие политических элит.

“Будут отмечать, что скандал между руководством Польши и Украины доказывает, что никакого единства Европы с Киевом не существует. И будут утверждать, что все основывается исключительно на желании использовать Украину как военный таран против России. Еще один тезис будет касаться узурпации власти и отмены выборов”, – рассказал Андрей Ермак.

Он также добавил, что пропагандисты постараются убедить Запад, что иметь дело со стабильной РФ, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским.

"Распространять эти тезисы планируют в медиа, а также будут использовать ботофермы", — добавил Ермак.

Напомним, что минобороны подтвердило удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

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