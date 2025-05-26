Кремль готовит наступление на Харьков: из Курска перебросили 50 000 военных

Российские военные

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Вооруженные силы России перебросили большой контингент около 50 000 военнослужащих из Курской области в Харьковский регион Украины.

Об этом ссылаясь на данные ряда западных источников пишет издание The Military Watch.

Харьков был основным центром боевых действий на протяжении значительной части российско-украинской войны, при этом областной центр Харьков расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории.

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Западные источники называют Харьков «крепостью Украины», и существует много предположений, что российские войска могут попытаться начать наступление, чтобы захватить этот большой населенный пункт. Недавно российская армия сделала важные достижения вблизи города, в частности захват населенных пунктов Каменка в конце апреля.

Главный офицер штаба 13-й оперативной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Помагаибус прокомментировал переброску войск в Харьков: «Враг пытается приблизить свой личный состав к линии боевого контакта и провести хотя бы некоторые штурмовые действия».

Он подчеркнул, что «есть четкая подготовка к активным штурмовым действиям врага». Сообщается также о присутствии элитных российских десантных войск, что является дополнительным признаком возможного наступления на Харьков.

Важным фактором для переброски российских сил в Харьков в таком масштабе является значительное развертывание подразделений Корейской народной армии в Курске, где они играли ключевую роль в оттеснении украинских сил. Хотя остается неизвестным, будут ли северокорейские войска значительно вовлечены в боевые действия в спорных регионах за пределами международно признанной российской территории, их присутствие в защите Курска и других регионов России может быть ключевым для содействия российским наступлениям на запад, при этом действия Пхеньяна будут соответствовать международному

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Ожидается, что северокорейская техника, такая как баллистические ракеты KN-23 и противотанковые ракеты Bulsae-4, будет продолжать использоваться передовыми подразделениями России для операций в спорных регионах, в частности Харькове, обеспечивая новые возможности, которых раньше не было у российских войск.

Оценки эффективности подразделений Корейской народной армии показывают, что они значительно превосходят многие подразделения Вооруженных сил России и произвели сильное впечатление на российские войска, с которыми действовали вместе. Северокорейцы были далеко не единственными войсками третьей стороны, участвовавшими в боях в Курске: также активную роль на украинской стороне играли наемники из западных стран, в частности американская Группа передового наблюдения и Польский добровольческий корпус.

Напомним, ранее мы писали о том, за сколько времени РФ восстановит боеспособность после войны в Украине и кому будет угрожать.