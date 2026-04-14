Кремль готовит новую эскалацию: эксперт объяснил заявления РФ о "дронах через Балтию"
Заявления России о якобы использовании воздушного пространства стран Балтии для атак украинских дронов могут быть элементом подготовки к новой эскалации.
Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, - пишет Укринформ.
По его словам, российские военные хорошо осведомлены о маршрутах полетов украинских дронов в направлении Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако не раскрывают эти данные публично.
Эксперт предполагает, что часть беспилотников может пролетать над территорией Беларуси по узкой полосе вблизи границы. В то же время, информация о массовом использовании воздушного пространства стран Балтии, по его оценке, не имеет подтверждений.
"Если бы это носило системный характер, уже появились бы многочисленные доказательства - фото или видео", - отметил Ступак, добавив, что единичные случаи исключать нельзя.
В то же время, он обратил внимание на признаки того, что Россия рассматривает Балтийское направление как потенциальный театр действий. В частности, речь идет об активном развертывании средств радиоэлектронной борьбы вблизи Нарвы.
По его данным, с 2023 года там фиксируется наращивание РЭБ, а в 2025-м количество случаев их применения возросло более чем в десять раз.
Ступак также наметил возможные сценарии действий РФ — от прямых ударов дронами и ракетами до гибридных операций. Последние могут предусматривать проникновение вооруженных групп, дестабилизацию местных властей и создание псевдообразований по аналогии с событиями 2014 года на востоке Украины.
Он подчеркнул, что ключевым фактором являются не ресурсы, а политическое решение Кремля.
Среди факторов, способных подтолкнуть Россию к эскалации, эксперт назвал ситуацию на Ближнем Востоке, внутриполитические процессы в США, а также рост доходов РФ от продажи нефти.
Кроме того, риторика по возможному сокращению участия США в НАТО может восприниматься Москвой как сигнал об ослаблении гарантий безопасности для союзников.
По мнению Ступака, совокупность этих факторов может побудить Россию "проверить на прочность" реакцию Альянса.
Напомним, ранее в Кремле пригрозили Евросоюзу «ответными мерами», если страны ЕС позволят Украине запускать дроны из-за своего неба для ударов по России. В свою очередь в ЕС дали жесткое предупреждение Москве . Представитель Еврокомиссии Тома Ренье подчеркнул, что нападение на любое государство-член Европейского Союза будет означать нападение на весь Евросоюз.