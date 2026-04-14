Кремль готовит новую эскалацию: эксперт объяснил заявления РФ о "дронах через Балтию"

Российские заявления о якобы использовании воздушного пространства стран Балтии для атак украинских беспилотников могут свидетельствовать о подготовке Кремля к обострению ситуации в этом направлении.

Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, - пишет Укринформ.

По его словам, российские военные хорошо осведомлены о маршрутах полетов украинских дронов в направлении Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако не раскрывают эти данные публично.

Эксперт предполагает, что часть беспилотников может пролетать над территорией Беларуси по узкой полосе вблизи границы. В то же время, информация о массовом использовании воздушного пространства стран Балтии, по его оценке, не имеет подтверждений.

"Если бы это носило системный характер, уже появились бы многочисленные доказательства - фото или видео", - отметил Ступак, добавив, что единичные случаи исключать нельзя.

В то же время, он обратил внимание на признаки того, что Россия рассматривает Балтийское направление как потенциальный театр действий. В частности, речь идет об активном развертывании средств радиоэлектронной борьбы вблизи Нарвы.

По его данным, с 2023 года там фиксируется наращивание РЭБ, а в 2025-м количество случаев их применения возросло более чем в десять раз.

Ступак также наметил возможные сценарии действий РФ — от прямых ударов дронами и ракетами до гибридных операций. Последние могут предусматривать проникновение вооруженных групп, дестабилизацию местных властей и создание псевдообразований по аналогии с событиями 2014 года на востоке Украины.

Он подчеркнул, что ключевым фактором являются не ресурсы, а политическое решение Кремля.

Среди факторов, способных подтолкнуть Россию к эскалации, эксперт назвал ситуацию на Ближнем Востоке, внутриполитические процессы в США, а также рост доходов РФ от продажи нефти.

Кроме того, риторика по возможному сокращению участия США в НАТО может восприниматься Москвой как сигнал об ослаблении гарантий безопасности для союзников.

По мнению Ступака, совокупность этих факторов может побудить Россию "проверить на прочность" реакцию Альянса.

Напомним, ранее в Кремле пригрозили Евросоюзу «ответными мерами», если страны ЕС позволят Украине запускать дроны из-за своего неба для ударов по России. В свою очередь в ЕС дали жесткое предупреждение Москве . Представитель Еврокомиссии Тома Ренье подчеркнул, что нападение на любое государство-член Европейского Союза будет означать нападение на весь Евросоюз.