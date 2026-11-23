Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новых атак. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, а международных партнеров усилить противоракетную оборону Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

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«Есть информация от нашей разведки о подготовке россиян к новым ударам. Пожалуйста, прошу, реагируйте на сигналы ракетной опасности и берегите себя», — подчеркнул Зеленский.

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Зеленский обратился в США из-за ракет для Patriot

Президент призвал Вашингтон и других партнеров принять необходимые решения по поставке антибаллистических ракет. По его словам, от этого напрямую зависит защита украинских городов и критической инфраструктуры.

«Каждая ракета для Patriot у нас – это минус для России, минус ее пренебрежения к дипломатии, к жизни. Война продолжается только потому, что Россия верит в свою возможность убивать и разрушать», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает конкретных решений от американской стороны, ведь ракеты-перехватчики необходимы уже сейчас.

«Нужно остановить эту русскую войну. Надо помогать Украине защищать жизнь. Ракеты для Patriot нужны здесь, в Украине», — подытожил президент.

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Россия может усиливать удары перед мирными переговорами

Напомним, Россия может намеренно усиливать атаки на Украину, чтобы принудить Киев к уступкам на мирных переговорах, считает политтехнолог Олег Постернак.

По его оценке, удар по жилому дому в Дымере, где погибли 11 человек, может быть частью психологического давления. Аналогичную тактику Москва применяла во время Минских переговоров на фоне боев за Иловайск и Дебальцево.

Эксперт считает, что Кремль пытается запугать Украину новыми потерями и продвинуть свои требования через американскую сторону.

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