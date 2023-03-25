Кремль готовит россиян к потере инициативы армии РФ и началу контрнаступления ВСУ — ISW

Широкомасштабное весеннее "наступление" российских сил достигает кульминации, а потому пропаганда начинает готовить россиян к контрнаступлению ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российское информационное пространство, похоже, реагирует на замедление наступательных операций ВС РФ. Командованию окупантов не удается вернуть себе инициативу, вызывающую беспокойство среди пропагандистов и политиков в Кремле.

По словам аналитиков, российскому военному командованию предстоит перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы возобновить наступательные действия.

Между тем, в российском информационном пространстве уже готовят почву для контрнаступления ВСУ. Кроме того, сообщается, что российские военные корреспонденты также говорят о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление до того, как военно-промышленный комплекс РФ сможет увеличить производство и укрепить потенциал оккупационных сил.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

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