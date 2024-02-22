Кремль готовит россиян к затяжной войне с Украиной и Западом: разведка Британии

Мол, "СВО" приняла форму войны против коллективного Запада во главе с США.

Власти Российской Федерации пытаются оправдать продолжительность войны в Украине и масштаб российских потерь. Вторжение в соседнюю страну изображают как прямой конфликт с Западом.

Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что в Кремле готовят россиян к мнению, что война будет продолжаться еще долго, а снижение уровня жизни оправдывает большую цель — борьба с коллективным Западом.

Британские разведчики приводят заявление спикера президента-диктатора России Дмитрий Песков о том, мол, хотя так называемая "специальная военная операция" началась как операция против Украины, но впоследствии она приобрела форму войны против коллективного Запада, войны, когда страны коллективного Запада во главе с США непосредственно вовлечен в этот конфликт".

Заявление Пескова, отмечают аналитики, соответствует тенденции в российской официальной риторике, которая пытается оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну как прямой конфликт с Западом. Представитель Кремля также признал, что "спецоперация" может длиться немного дольше, но это не изменит хода вещей".

"Это является частью официальной российской версии, которая почти наверняка направлена на то, чтобы подготовить население страны к долгосрочному конфликту и связанному с ним снижению уровня жизни внутри страны, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной победе России", — отмечают в минобороны Британии.

Как сообщалось, глава Минобороны России Сергей Шойгу наврал диктатору Владимиру Путину. Скандал возник вокруг Крынок в Херсонской области. Да, Шойгу заявил, мол, "все по плану" и Крынки на левом берегу Херсонщины "отвоевали" у ВСУ.

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