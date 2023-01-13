Кремль готовит закрытие границ, потому что на кону вся Россия — Данилов

Закрытие границ еще раз подтвердит, что у россиян не такие хорошие дела на фронте, отметил секретарь СНБО.
Диктаторский режим Путина пойдет на закрытие границ России.
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью NV.
По словам Данилова, закрытие границ еще раз подтвердит, что у россиян не такие хорошие дела на фронте.
"Они обязательно закроют границы, мы в этом уверены, для выезда мужчин до 65 лет, а не до 60 лет, как было раньше. Это еще раз говорит о том, что у них не такие хорошие дела на фронте. Но то, что современный Гитлер – Путин, поставил в этой войне на кон всю Россию, мы хорошо это видим”, - подытожил секретарь СНБО.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские кафиры в первых месяцах 2023 года планируют провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.
По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.
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