Кремль готовит закрытие границ, потому что на кону вся Россия — Данилов

Закрытие границ еще раз подтвердит, что у россиян не такие хорошие дела на фронте, отметил секретарь СНБО.

Диктаторский режим Путина пойдет на закрытие границ России.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью NV.

По словам Данилова, закрытие границ еще раз подтвердит, что у россиян не такие хорошие дела на фронте.

"Они обязательно закроют границы, мы в этом уверены, для выезда мужчин до 65 лет, а не до 60 лет, как было раньше. Это еще раз говорит о том, что у них не такие хорошие дела на фронте. Но то, что современный Гитлер – Путин, поставил в этой войне на кон всю Россию, мы хорошо это видим”, - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские кафиры в первых месяцах 2023 года планируют провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

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