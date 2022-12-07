Диктатор ужесточает меры, чтобы мобилизованные не жаловались на проблемы.

Российский президент диктатор Владимир Путин готовится к оглашению новой волны мобилизации. Впрочем, собирается подавлять протесты призывников и родственников.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о второй волне мобилизации, чтобы рассеять общественное недовольство. Он призвал ориентироваться на сообщения Минобороны РФ и "игнорировать провокации".

В свою очередь, диктатор усиливает меры, чтобы призывники ни в коем случае не жаловались на проблемы: подписал закон, запрещающий митинги в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах. Вероятно, подчеркивают американские аналитики для подавления беспорядков и протестов среди мобилизованных мужчин и их семей.

" Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и поставку в свой персонал, требования, которые сильно противоречат отсутствию у Кремля долгосрочного стратегического планирования ", — сообщают в мире .

Кремлю понадобилось около трех месяцев, чтобы подготовить некоторые части мобилизованных. Другие плохо подготовленные и обеспеченные преждевременно были отправлены на передовую.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официально объявить войну Украине не устранит ограничение российского военного могущества, поскольку РФ одновременно может обучать только 130 000 призывников", — добавляют в ISW.

Напомним, американский историк Дэвид Саттер говорит, что атаки на военные базы, в том числе военные аэродромы в России, показывают главе Кремля Владимиру Путину, что ситуация в развязанной войне в Украине уже оборачивается против него самого, и подобные атаки будут продолжаться.

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