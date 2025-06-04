Кремль готовится к военному развертыванию в Молдове — 10 тысяч солдат в Приднестровье

Приднестровье. / © AFP

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По словам премьер-министра страны Речана, Россия финансирует партии и избирателей — только за 2024 год на эти цели могла быть потрачена сумма, равная 1% ВВП Молдовы. Молдавские пограничники уже задерживали граждан, которые возвращались из России с большим количеством наличных денег — до $1,2 млн. Во время предыдущих выборов, по его словам, 130 тысяч избирателей получали средства из российских источников.

Об этом пишет Financial Times.

В октябре 2023 года после масштабной дезинформационной кампании только 0,7% избирателей поддержали курс на ЕС во время референдума. Несмотря на это правительство Речана не отказывается от евроинтеграции.

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Опасность для Украины и НАТО

Речан отмечает, что размещение 10 тысяч российских военных в Приднестровье создаст новую точку давления не только для Украины, но и для соседней Румынии — члена НАТО.

"Представьте себе влияние такой силы на юго-запад Украины. Но также и на Румынию", — заявил он.

Российское присутствие в Приднестровье: цифры и риски

После войны 1992 года в регионе остались российские войска, но сейчас их численность составляет около 1500 человек, преимущественно из местного населения. Официальная цель — охрана складов советского оружия, однако Кишинев неоднократно заявлял, что их присутствие является нарушением суверенитета Молдовы.

"Сейчас их силы практически бессмысленны. Но если их станет больше — ситуация изменится", — отметил Речан.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность российских войск в Молдове, в частности, в непризнанном Приднестровье существенно сократилась. Сейчас там находится не более полутора тысяч вражеских бойцов.