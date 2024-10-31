Кремль готовится к затяжной войне в Украине и противостоянию с НАТО – ISW

Российская армия затягивает войну в Украине для возобновления и пополнения своих сил.

Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

"Кремль одновременно продолжает милитаризировать разные уровни российского правительства, вероятно, готовясь к длительным военным усилиям в Украине и противостоянию с НАТО", — говорится в сообщении.

По данным экспертов, в Кремле пытаются приступить к подготовке к выборам в Государственную думу России, которые запланированы на сентябрь 2026 года. В то же время, неопределенность в вопросе продолжительности войны в Украине свидетельствует о сомнениях российских властей в возможности достижения победы до голосования.

По информации Bloomberg, Россия увеличивает бюджет на войну против Украины. В частности, расходы в следующем году должны составить 6,2% ВВП.

Между тем, Минобороны РФ продолжает предлагать льготы для стимуляции добровольного участия россиян в войне против Украины.

Израильский военный историк Мартин ван Кревельд заявил, что в Украине идет кровопролитная и затяжная война на истощение. Страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет.

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