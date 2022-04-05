Кремль хочет превратить украинцев в молчаливых рабов — Зеленский о причине вторжения России

"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в ООН в право смерти", - сказал Зеленский.

Руководство РФ чувствует себя колонизаторами, как в давние времена, поэтому российские войска пришли на украинские земли.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал на заседании Совета безопасности ООН по военным преступлениям в Украине.

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Глава государства рассказал представителям Совбеза, как российская армия занимается мародерством, депортацией мирного населения Украины, а также о том, как военные РФ издеваются, пытают и убивают только за то, что мы – украинцы.

"Им нужно наше богатство и наши люди. Россия уже депортировала на свою территорию десятки тысяч наших граждан, дальше – сотни. Похитила более двух тысяч наших детей, просто похитила тысячи детей и продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев в молчаливых рабов. Российские военные откровенно, открыто грабят наши города. А села, которые они взяли, захватили – это мародерство наивысшего масштаба. Они крадут все – от продовольствия до золотых серьг, которые просто вырывают с кровью. Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в ООН на право смерти ", – сказал он.

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