Кремль хочет заменить "вагнеровцев" в Украине контролируемыми ПВК — разведка Британии

В России стремятся заменить группу Евгения Пригожина "Вагнер" и начать развивать альтернативные частные военные компании (ПВК).

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В отчете говорится, что такое ход событий происходит на фоне громкой вражды между Минобороны России и группой "Вагнер".

В британской разведке отмечают, что, вероятно, российское руководство хочет заменить ПИК, над которым он будет больше контроля. Несмотря на это, ни один другой НДС на сегодняшний день не приближается к размерам или боевой силе "Вагнер".

Между тем развертывание новых НДП играет на руку России, считают в Минобороны Британии, поскольку они отличаются уровнем заработной платы и неэффективностью, препятствующими регулярной армии.

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"Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди НДС будут более приемлемыми для российского общества, чем обычные военные потери", – отмечают в Минобороны Британии.

Добавим, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина, по всей вероятности, является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ППК "Вагнера".

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