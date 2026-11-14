Кремль хочет заставить Украину отдать Константиновку через Трампа: военный эксперт раскрыл замысел

Константиновка / © Associated Press

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Российские войска смогли продвинуться к юго-западной части Константиновки Донецкой области, однако говорить о захвате города нельзя. Районы к востоку и северу от реки Кривой Торец остаются серой зоной или находятся под контролем украинских защитников.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец.

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По его словам, российское руководство продолжает распространять заявления о якобы захвате украинских населенных пунктов, не соответствующих реальному положению на фронте. В частности, Москва объявила об установлении контроля над Константиновкой, хотя бои за город продолжаются еще с октября 2025 года.

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Это направление, как и район Дружковки, имеет важное значение для русской армии, стремящейся продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

«Все заявления о том, что Россия контролирует Константиновку, абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнул Згурец.

Эксперт пояснил, что река Кривой Торец фактически разделяет город на участки с разной ситуацией по контролю. Российские подразделения проникли в юго-западную часть Константиновки. В то же время территории к востоку и северу от реки остаются в статусе серой зоны или удерживаются украинскими военными.

В то же время, точно определить расположение сил на этом участке непросто. Обе стороны используют тактику, при которой нет сплошной линии обороны, а контроль над отдельными территориями может изменяться.

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Изгурец признал, что ситуация в Константиновке остается крайне тяжелой. На фоне интенсивных боев некоторые обозреватели уже обсуждают возможность отвода украинских подразделений. Однако решение по этому поводу должно принимать военно-политическое руководство Украины.

В то же время, по словам эксперта, Россия пытается использовать дипломатические каналы и влияние президента США Дональда Трампа, чтобы вынудить Украину вывести войска из города. Среди соответствующих инициатив он упомянул о предложении организовать в Константиновке так называемую гуманитарную операцию.

«Это абсолютно неприемлемые подходы», — заявил Згурец.

Он отметил, что город остается одним из важнейших элементов украинской обороны. Удержание этого направления наносит российской армии значительные потери. Подобная ситуация наблюдается и на Добропольском направлении, где оккупанты также пытаются продвигаться.

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«Константиновка — чрезвычайно важный узел обороны, где за последние три месяца погибает значительное количество противника», — подытожил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на идею российского диктатора Путина. провести «гуманитарную миссию» в Константиновке по примеру оккупированных Олешков.

Мы ранее информировали, что, несмотря на заявление российского диктатора Путина о якобы контроле оккупантов над Константиновкой в Донецкой области, город находится под контролем ВСУ.

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