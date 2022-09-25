Кремль использует мобилизацию, чтобы уничтожить коренные народы РФ — Зеленский

Путинский режим использует мобилизацию, которая физически уничтожит мужчин – представителей коренных народов, живущих на контролируемых Россией территориях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 25 сентября.

По его словам, мобилизация представителей малых коренных народов России – просчитанная имперская политика.

"Это удар по народам, например, Дагестану и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий", — отметил глава государства.

Президент прокомментировал масштабные акции протеста против мобилизации в Дагестане.

"Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос о жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям гибнуть на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, нашей земли… Он не посылает на войну своих детей.

Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту российскую преступную мобилизацию, потому что если вы придете забирать жизнь наших детей, — я вам скажу как отец, — мы вас живыми уже не отпустим", — предупредил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что у жителей России есть выход — не подчиняться преступной мобилизации, бежать, либо сдаваться в украинский плен при первой же возможности.

"Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан России хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная для России война", — сказал президент.

Напомним, что обострения набрали протесты в Дагестане, который местные окрестили "Майданом". Анонимные организаторы акций поставили в соцсетях ультиматум властям: отпустить всех задержанных или они заблокируют все федеральные трассы Дагестана.

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