Кремль. / © Associated Press

Вероятно, Кремль изменяет тактику в рамках кампании рефлексивного контроля, чтобы сдержать Соединенные Штаты Америки от поставок Украине ракет Tomahawk .

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Американские специалисты отмечают, возможно, причиной стали недавние сообщения о том, что Вашингтон обменивается разведывательными данными, чтобы помочь Киеву в кампании дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

В ISW вспоминают заявление президента США Дональда Трампа о том, что сообщит "фюреру" РФ Владимиру Путину о том, что Штаты предоставят Украине ракеты Tomahawk, если Москва откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Также американские специалисты вспоминают недавние высказывания заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, что Россия не способна различить Tomahawk, вооруженные ядерной или обычной полезной нагрузкой, когда ракеты находятся в полете. Также, по его словам, США будут контролировать пуски украинских Tomahawk. Прихвостень Путина намекнул, мол, агрессорцы России придется реагировать на такой сценарий, и угрожающе заявил, что вроде бы поставки этих ракет ”не будут выгодны никому”.

"В последние дни Кремль начал кампанию по сдерживанию продажи США ракет The Washington Post пишет о том, что передача Украине ракет Tomahawk вызывает значительную тревогу Кремля. Издание отмечает, что если президент США Дональд Трамп таки одобрит передачу Tomahawk, то это будет значительным поворотом в его политике относительно войны, в зависимости от тех, в зависимости от тех. шаблонные заявления об участии Штатов в ударах, угроза для американо-российских отношений, которую составляют поставки ракет, и неспособность ракет изменить ситуацию на поле боя”, - говорится в отчете.

Аналитики считают, что заявления Кремля о трудностях с различением ядерной и обычной полезной нагрузки знаменуют собой переломный момент в этой информационной кампании. Вероятно, Москва меняет свои нарративы после публикации Financial Times от 12 октября о том, как Соединенные Штаты предоставляют Киеву разведывательные данные по содействию кампании Украины по дальнобойным ударам по энергетическому сектору России, включая нефтеперерабатывающие заводы.

"Кремлевские чиновники в большинстве своем не отреагировали на статью FT, вероятно, потому, что эта публикация взрывала нарратив, который Кремль неоднократно распространял о том, что участие США в потенциальных украинских ударах Tomahawk якобы рискует эскалацией и российским ответом", - подытожили в ISW.

Напомним, обсуждение передачи ракет Tomahawk ВСУ стало ключевой темой разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом 11 октября. Военный аналитик Алексей Гетьман предполагает, что о передаче Tomahawk может стать известно только после первого боевого применения.

