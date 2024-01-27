Кремль мобилизует оборонную промышленность – сколько еще РФ рассчитывает воевать против Украины

Власти России всячески пытаются максимально поставить бизнес на военные рельсы, однако количество вооружения, которое имеет страна-агрессор, вряд ли позволит ей повторить какое-то масштабное наступление на Украину в 2024 году.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Как отмечает издание, за предыдущие два года России потребовалось слишком много усилий, чтобы усилить свою армию.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну по крайней мере 3-4 года. Мы находимся в моменте, когда россияне уязвимы, поскольку их производство не отвечает их требованиям", — сказал источник издания по вопросам обороны.

"Намек очевиден: если Запад не будет действовать, Украина может проиграть войну. И что будет после этого, никто не знает, но из Москвы поступают тревожные сигналы относительно дальнейшего наступления на Европу", - пишет The Telegraph.

Напомним, на Западе пишут о новом мощном наступлении России – в ОП оценили угрозу.

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