Кремль мог согласовать уничтожение 64-й мотострелковой бригады, чтобы скрыть зверства в Буче – ISW

Вероятно, была уничтожена 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России. И произошло это по согласованию Кремля.

Именно 64-я бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в частности в Буче.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В материале специалисты Института также пишут, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС, а также поддержать создание демилитаризованной зоны. Американское ведомство также призвало РФ вернуть контроль над ЗАЭС Украине.

Также в отчете говорится, что разведка Украины предупредила – Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Владимира Зеленского для его дискредитации.

Военные аналитики также указали, что поданные в военную прокуратуру РФ и проверенные Bellingcat и Insider жалобы содержали случаи, когда российская власть обманом или заставляла призывников занимать боевые позиции. Кроме того, семьям российских солдат предоставляется ограниченный объем информации. А еще солдатам не обеспечивают должное питание и медицинское обслуживание.

Так, есть отчеты о том, что российские командиры приказывали бойцам начинать штурм без снаряжения, а также не сообщали родственникам солдат об их гибели.

Кроме того, приведены жалобы жителей оккупированных Луганской и Донецкой областей. Они обвиняют российские войска в ограблении, вторжении, обстрелах из военной техники по гражданской инфраструктуре.

Ключевые выводы аналитиков Институт изучения войны:

Госдеп США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг ЗАЭС на фоне новых сообщений об обстрелах станции.

Российские оккупанты вели наземные атаки к востоку от Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Захватчики продолжали наземные обстрелы Северной и Юго-Западной окраин Донецка.

Чиновники Украины подтвердили дополнительные удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль южного направления.

В российском Хабаровском крае формируют два новых добровольческих батальона.

Напомним, украинская разведка сообщила, что российские оккупанты планируют создать псевдофонд, чтобы в дальнейшем очернить руководство Украины, в частности дискредитировать Зеленского.

На Совбезе ООН Россию назвали единственной ядерной террористкой в Украине

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