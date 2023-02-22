Кремль может мобилизовать еще миллион человек: в разведке Германии заявляют о "войне на истощение"

Россия может мобилизовать на войну против Украины до одного миллиона военнослужащих. Поскольку в Москве не готовы садиться за стол переговоров, Кремль будет пытаться изменить ситуацию в свою пользу численным преимуществом.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Осенью 2022-го было мобилизовано около 300 тысяч человек. Отмечается, что часть еще проходит обучение, часть уже отправили на фронт.

"Мобилизационный потенциал России — резерв до миллиона людей, если в Кремле сочтут это необходимым", — отмечает глава BND.

По его словам, диктатор-президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам. Руководитель Кремля стремится принять решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ. Каль предполагает, вероятно, для того, чтобы дальше диктовать мир на своих условиях. Ведь развязанная в Украине война оказалась совсем не такой, как считали в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND.

Каль отмечает, что сначала в Кремле считали, что смогут установить контроль над Украиной небольшим количеством "точных военных, скорее, символических и демонстративных действий". Впрочем, этого не удалось. Более того, украинская сторона получила значительное ситуационное преимущество. Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное преимущество по делу, говорит глава разведывательной службы Германии.

Вместо этого ВСУ удается эффективно обороняться от сил агрессорки РФ. Впрочем, в долгосрочной перспективе успех украинской стороны зависит от неослабевающей поддержки Запада, добавил Каль. Ведь на Донбасс, по его словам, прибывает все больше российских войск.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов говорит, что Украина готовится к 24 февраля, годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, понимая, что РФ этот день не пропустит и будет пытаться совершить какую-то большую досаду. Но с политической точки зрения, таких возможностей у нее достаточно мало.

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