Кремль может предложить россиянам другую "победу" вместо Украины: эксперт раскрыл подробности

В РФ все больше людей понимают, что война против Украины проиграна.

Кремль в качестве компенсации за военное поражение в Украине может предложить россиянам "победы" над более слабыми странами, например, над Беларусью, Арменией, Грузией.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире канала "Freeдом".

Как отметил Ягун, россиянам уже понятно, что война в Украине - "это не какой-то локальный конфликт, это то, что уже фактически задело большую часть России, их населения".

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"Сейчас будет очень интересно наблюдать, как они (власти РФ - ред.) будут рассказывать, какие будут методы, чтобы снять эту волну, потому что она с каждым днем все больше и больше будет", - подчеркнул он.

По словам эксперта, у Кремля сегодня вообще нет никакого объяснения, "что делают люди на этой войне и какие победы могут быть".

"Последнее, что приходит в голову - это попытка перенести эту войну на какие-то другие слабые объекты и объявить это победой. Полностью аннексировать Беларусь, "поставить на место" Армению, провести какую-то специальную операцию в Грузии - что-то такое. Но понимание, что Украина - это уже проигранный кейс, приходит даже к руководству этой страны", - заявил Ягун.

Напомним, ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун рассказал, куда делся российский террорист Игорь Гиркин и какое задание он получил от ФСБ.

Также Виктор Ягун рассказал, от кого российский диктатор Владимир Путин унаследовал традицию заводить себе двойников.

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