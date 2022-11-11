Кремль может решиться нанести по Украине электромагнитный импульсный удар: к чему это может привести

Российские оккупанты могут нанести по Украине электромагнитный импульсный удар. Он выведет из строя всю электронику.

В России недавно снова начали угрожать ядерным ударом. Западные аналитики предполагают, что оккупанты могут нанести по территории нашей страны электромагнитный импульсный удар. Сделать это можно, взорвал ядерный заряд в космосе.

Об этом пишет издание Financial Times.

Также читайте В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину - СМИ

Как отмечается, сгенерировать электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику, можно взорвать ядерный заряд в космосе. Тогда из строя, вероятно, выйдет гражданское и военное оборудование.

В Херсонской области, в частности, такой взрыв приведет к выведению из строя систем, управляющих плотинами региона, а также привести к отключению света, тепла и воды. Выйти из строя могут и автомобили.

Однако если РФ решится на такой шаг, она спровоцирует коллективный ответ НАТО.

"Непредсказуемое побочное влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать весомой причиной для активизации статьи 5 о совместной обороне", — отметил бывший сотрудник Пентагона Роджер Пардо-Мауэр.

Что известно о ядерной угрозе от РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия начала угрожать использованием тактического ядерного оружия. В Кремле отмечали возможность удара по центрам принятия решений в Украине.

Когда НАТО заявило, что ответ Альянса на действия РФ приведут к ядерному ответу, в Кремле сменили риторику и начали говорить, что в Украине создают якобы "грязную бомбу".

Ядерными угрозами также постоянно "плюется" Медведев. Российский чиновник размечтался о победе РФ в войне.

Читайте также: