Сколько заключенных РФ отправила на войну против Украины: разведка назвала цифры

В России из-за вербовки заключенных на войну против Украины их количество в тюрьмах и колониях сократилось вдвое.

С начала 2025 года правительство РФ отменило единовременную денежную выплату заключенным, подписывающим контракт с Минобороны для участия в войне против Украины.

Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

"Законодательная отмена единовременной выплаты является свидетельством углубления кризисных явлений в экономике России и дефицита финансовых ресурсов", – говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что когда РФ начала вербовать заключенных, они получали за подписание контракта сумму эквивалентную 1718 долларов США. В прошлом году, в июле, размер выплаты увеличили до 3524 долларов.

Более того, заключенных-контрактников и членов их семей лишили ряда выплат и льгот, которые предусмотрены для участников добровольческих формирований.

Служба внешней разведки также сообщила, что к ноябрю 2024 года Россия отправила на войну против Украины около 140-180 тысяч человек из мест лишения свободы. При этом в 2024 году в российских колониях и тюрьмах отбывало наказание около 300–350 тысяч заключенных, что вдвое меньше, чем 10 лет назад.

Напомним, российские захватчики в декабре понесли рекордные потери. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, теперь они будут пытаться "экономнее" использовать свои войска на фронте, поэтому значительного продвижения в январе, вероятнее всего, мы не увидим.

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