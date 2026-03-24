Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Россияне активизировали наземные атаки по всей линии фронта, фактически приступив к весенне-летней наступательной кампании 2026 года. Несмотря на привлечение значительных резервов, тяжелой бронетехники и десятков тысяч пехотинцев, враг подвергается крепкой обороне Вооруженных Сил Украины. Силы обороны не только наносят россиянам катастрофические потери, но и перехватывают инициативу, выбивая диверсантов и возвращая утраченные ранее позиции.

ТСН.ua собрали развернутый анализ оперативной ситуации на фронте.

Заявление Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил резкий рост интенсивности боевых действий. По его словам, противник пытался прорвать оборонительные порядки украинских войск на нескольких стратегических направлениях. Только за четыре дня (с 17 по 20 марта) враг провел 619 штурмовых действий.

Реклама

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском (163 атаки) и Александровском (96 атак) направлениях. Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском, Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях.

Сырский объяснил тактику агрессора: враг рассчитывает использовать весенние погодные условия (в частности, туманы), чтобы снизить эффективность украинской аэроразведки, дронов и артиллерии. Однако цена таких «мясных штурмов» оказалась для РФ неподъемной.

«Командование войск России бросило в „мясные штурмы“ десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической. За четыре дня интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. В то время как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными», — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что украинские войска получили необходимое пополнение, боеприпасы и отдельные направления перешли к тактике активной обороны, проводя собственные наступательные действия.

Реклама

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 марта общие боевые потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения составили около 1 289 840 человек.

Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 890 захватчиков. Также враг потерял 6 танков, 3 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня.

Кроме того, уничтожен один вертолет, 1023 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Успехи ВСУ: данные ISW о продвижении и зачистке городов

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают слова главкома. Специалисты отмечают, что потери более 8 тысяч человек в неделю являются невосстанавливаемыми для армии РФ и существенно ограничат ее способность проводить операции в долгосрочной перспективе. Аналитики сомневаются, что России удастся захватить Пояс крепостей (Славянско-Краматорскую агломерацию) в 2026 году.

Реклама

Вместо этого ВСУ демонстрируют успехи. Западные эксперты зафиксировали, что украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении (район Западного Закотного).

Кроме того, Силы обороны выбили российских диверсантов из тактического района Константиновка Дружковка.

Линия фронта

«Геолоцированные записи, опубликованные 23 марта, показывают, как украинские войска очищают здание, занятое Россией, на юге Константиновки, что свидетельствует о том, что украинские войска вернули эту позицию», — констатируют в ISW.

В то же время аналитики Deep State добавляют, что враг имел продвижение только вблизи Железнодорожного.

Реклама

Линия фронта / © Deepstatemap

Возврат тяжелой бронетехники на фронт

С наступлением весны и высыханием почв россияне снова начали бросать в бой металлолом. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил применение бронетехники.

«После того, как зима отошла наши подразделения разведывательных БПЛА по линии фронта на Лиманском, Покровском, Константиновском направлениях фиксировали применение врагом бронированной техники и других транспортных средств, чтобы как-то развить свой успех», — отметил Демченко.

При этом он отметил, что прямо на государственной границе с РФ такого накопления техники пока не наблюдается.

Анализ горячих точек от военного и Генштаба

Подробную картину контактных боев описывает украинский военнослужащий 25-й бригады с позывным «Мучной». Из его возведения следует, что ситуация сложная, но контролируемая:

Реклама

Константиновское направление: в промзоне микрорайона Цинковый враг пытается зацепиться за руины. Украинские воины блестяще отработали по группе окупантов в здании кирпичного завода (заминировали подход и уничтожили объект). Однако враг давит и с юга (район Декоративный), забрасывая пехоту в городскую застройку после авиаударов.

Карты Генштаба / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Покровское направление: самый критический участок — село Гришино. Россияне пытаются давить массой и живой силой, обходя стабильный контроль ВСУ. Решающими станут бои за район фермерских построек. Если врага не остановить там, под угрозой окажется логистика Новоалександровки и Васильевки.

Также, украинские военнослужащие провели зачистку села Миньковка Донецкой области от российских оккупантов.

Как сообщили военные полка «Скала», эти действия позволили сорвать потенциальное продвижение врага и стабилизировать ситуацию в этом направлении.

Реклама

Во время боев штурмовики также деблокировали позиции смежного подразделения, развернули новые наблюдательные пункты и нанесли урон противнику — уничтожено более 40 российских военных.

Как отмечает Генштаб, на Покровском направлении украинские защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах Торецкая, Мирнограда и самого Покровска.

Линия фронта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По словам «Мучного», ситуация в Александровском направлении остается нестабильной «серой зоной». Однако есть позитив: в районе Егоровки подразделения ВСУ аккуратно заходят со стороны Даниловки, просачиваясь вперед и расширяя плацдарм.

Линия фронта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Параллельно идет планомерная зачистка Вербового, где украинские военные шаг за шагом выбивают противника. Самой тяжелой точкой остается Калиновское-Новониколаевка из-за тотального контроля неба враждебными FPV-дронами.

Реклама

По оценке Генштаба, на гуляйпольском направлении произошло 18 штурмов вблизи Гуляйполя и Железнодорожного.

Линия фронта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, также контратаки украинских военных на стыке Запорожской и Днепропетровской областей сорвали часть планов российских оккупантов. Это позволило выиграть минимум один-два месяца для усиления обороны.