Кремль нагло лжет о фронте: зачем РФ создает иллюзию своей победы - детали ISW

Военное командование агрессорки России демонстрирует четкую тенденцию публичного представления ложной информации о поле боя в рамках более широких усилий когнитивной войны, направленных на влияние на принятие решений США по текущим мирным переговорам.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Эти заявления Кремля направлены на распространение ложного нарратива о том, что победа России неизбежна, и на убеждение Украины и Запада в том, что Киев должен принять требования Москвы сейчас из-за страха будущих российских наступлений или прорывов», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Купянск в Харьковской области стал особой точкой невралгии для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести России, которые пытались распространять диктатор РФ Владимир Путин и высокопоставленные военные командиры оккупант.

В то же время, так называемые российские милблогеры продолжают громко отвергать альтернативную реальность поля боя, которую пытаются создать президент-диктатор России и высокопоставленные военные командиры. Отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Западную группировку войск и заслушал доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева. Тот утверждал, что в декабре якобы захватчики на Купянском направлении захватили несколько населенных пунктов и даже контролируют все районы Купянска. Мол, пробы Украины прорваться в город были неудачными.

Однако, отмечают американские аналитики, ВСУ в основном освободили большую часть Купянска и окружающей территории.

«ISW продолжает считать, что российское военное командование придерживается своих ложных заявлений о захвате Купянска, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и сообщения Украины и России о противоположном», — заявили в Институте.

Связанный с Кремлем миллблогера и несколько провоенных ультранационалистических миллблогеров решительно опровергают эти сообщения. В частности, один из них назвал заявления о российском контроле над Купянском «не только неточными», но и «даже близко не отражающими реальную ситуацию на местах», потому что захватчики не контролировали Купянск «ни в один день».

Напомним, аналитики ISW неоднократно писали о том, что Путин пугает неизбежной победой РФ, мол, оборона Украины находится на грани коллапса. Впрочем, данные о достижениях армии РФ с начала полномасштабного вторжения свидетельствуют об обратном. Более того, «победы» Москвы, вероятно, будут продолжать быть медленными и сокрушительными, и вряд ли приведут к быстрому краху линии фронта.