Кремль наращивает присутствие и влияние в медиапространстве Африки

Кремль использует пропаганду как оружие / © flickr.com/flash.pro

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Россия активно расширяет свое пропагандистское присутствие на Африканском континенте, масштабируя сеть пропаганды.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, вещание пропагандистских медиа РФ ведется в более чем 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года контент начали переводить на португальский для Мозамбика и Анголы, а до конца года планируют запуск вещания на амхарском для зрителей в Эфиопии.

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«Российская пропаганда — это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели — территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора», — подчеркнул Юсов.

Отдельное внимание в ГУР уделяют телеканалу RT. Его африканская сеть стремительно растет: за два года количество местных телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60. Параллельно канал вводит образовательные программы: в 2024 году более тысячи африканских журналистов прошли обучение по российским стандартам, а с июня 2025 года началось очное обучение в Аддис-Абебе (Эфиопия).

В Кремле уже формируют команды для создания «корреспондентских пунктов» в ключевых африканских государствах. Эти же лица, по плану, будут координировать и образовательные центры.

Отдельно свою деятельность усиливает агентство ТАСС. В планах — открытие бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других странах. Подбор кадров для этих структур осуществляется под контролем ФСБ РФ.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в ЦПД раскрыли детали где активнее всего работает российская пропаганда