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Кремль наращивает присутствие и влияние в медиапространстве Африки
РФ расширяет информационное влияние в Африке, транслируя пропаганду в более чем 40 странах.
Россия активно расширяет свое пропагандистское присутствие на Африканском континенте, масштабируя сеть пропаганды.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, вещание пропагандистских медиа РФ ведется в более чем 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года контент начали переводить на португальский для Мозамбика и Анголы, а до конца года планируют запуск вещания на амхарском для зрителей в Эфиопии.
«Российская пропаганда — это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели — территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора», — подчеркнул Юсов.
Отдельное внимание в ГУР уделяют телеканалу RT. Его африканская сеть стремительно растет: за два года количество местных телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60. Параллельно канал вводит образовательные программы: в 2024 году более тысячи африканских журналистов прошли обучение по российским стандартам, а с июня 2025 года началось очное обучение в Аддис-Абебе (Эфиопия).
В Кремле уже формируют команды для создания «корреспондентских пунктов» в ключевых африканских государствах. Эти же лица, по плану, будут координировать и образовательные центры.
Отдельно свою деятельность усиливает агентство ТАСС. В планах — открытие бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других странах. Подбор кадров для этих структур осуществляется под контролем ФСБ РФ.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ЦПД раскрыли детали где активнее всего работает российская пропаганда