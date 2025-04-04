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Кремль не готовится к миру: армия РФ усиливает давление на всех участках фронта
Основное ударное направление врага – Покровское.
В течение последней недели среднее количество атак войск РФ приблизилось к 200 в сутки. Это свидетельствует о росте давления, а не подготовке к возможному перемирию со стороны России.
Об этом говорится в оперативной сводке Сил обороны Эстонии, сообщаетERR .
"Вероятно, Россия стремится максимально использовать текущую ситуацию, удерживая высокий темп наступлений. Ее основная цель – истощить украинские военные ресурсы до возможного заключения соглашений, ограничивающих интенсивность боевых действий", – говорится в сводке.
Покровское направление в Донецкой области остается основным ударным направлением. Именно на этот участок фронта приходится около 40% всех суточных атак. Впрочем, оккупанты уже несколько недель не достигают значительного успеха в этом районе.
"В общем, российские силы незначительно продвинулись в населенных пунктах. В связи с этим они пытаются усилить наступление за их пределами, чтобы нарушить украинские логистические каналы", отмечают эстонские разведчики.
В свою очередь, ВСУ продолжают оказывать давление на приграничные районы Курской и Белгородской областей.
Напомним, военный Кирилл Сазонов сообщает, что РФ накапливает резервы для наступления у важного города. Наиболее горячо может оказаться на Лиманском направлении.