Кремль не получил желаемого пропагандистского эффекта от захвата Авдеевки: разведка Эстонии объяснила почему

Захват Авдеевки не принес Кремлю желаемого информационного эффекта накануне выборов президента РФ — внезапная смерть Алексея Навального отвлекла внимание российской общественности от "успехов" на украинском Донбассе.

По оценкам разведывательного центра Сил обороны Эстонии, захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того положительного освещения в СМИ, которое требовалось российскому руководству перед президентскими выборами.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

"Смерть Алексея Навального скорее привлекла внимание общественности к внутренним проблемам России и снизила положительное освещение в СМИ действий вооруженных сил РФ (в Авдеевке – ред.)", – отметил он.

Говоря о ситуации на фронте, глава эстонского разведцентра сказал, что российские оккупанты снизили темп наступательных операций, но по-прежнему сохраняют инициативу в действиях сухопутных войск.

Кроме того, сообщил Кивисельг, Россия продолжает проводить диверсии на территориях Украины, прилегающих к Курской и Брянской областям. Также РФ оказывает давление и на Купянском, и на Лиманском направлениях, поступают сообщения о том, что РФ начала опрокидывать на это направление дополнительные подразделения.

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"Вероятная цель – захват рубежа реки Оскол. Россия действительно сохраняет инициативу, но существенного прогресса российским войскам добиться не удалось. Они смогли добиться лишь небольшого успеха", – сказал Кивисельг.

На Донецком направлении самые активные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

"Пока идет зачистка Авдеевки и взятие этого населенного пункта под свой контроль. Не видно, чтобы Россия ввела подразделения в район Авдеевки, чтобы попытаться добиться там дополнительного прорыва", – добавил Кивисельг.

На Запорожском и Херсонском направлениях активность оккупационных войск РФ была меньше, чем в Донецкой и Луганской областях.

Украина, по словам главы эстонского разведцентра, продолжает уничтожать вражеские системы ПВО и наносить удары по российским подразделениям, расположенным на оккупированных Россией территориях.

"Это говорит о том, что у украинцев относительно хороший разведывательный обзор того, что происходит на оккупированных территориях Украины. Они способны наносить такие точные удары в нужное место в нужное время", — сказал Кивисельг.

Он подчеркнул, что, несмотря на захват Авдеевки, Россия не смогла реализовать свои цели по оккупации четырех украинских регионов.

"Россия допустила ряд просчетов, начиная эту войну и продолжая ее", – добавил Кивисельг.

Напомним, ранее эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что российские войска захватили село Степное к западу от Авдеевки. Это одно из трех направлений, где ВСУ держат оборону после захвата города.

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