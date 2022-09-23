Кремль не случайно объявил о мобилизации в день масштабного обмена: в ISW рассказали – зачем

Кремль объявил о частичной мобилизации в стране, а также масштабном обмене пленными в один день.

Власти России сделали это не случайно, считают в американском Институте исследования войны. Таким образом, Москва сделала, чтобы уменьшить значение этого обмена.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

"Кремль, вероятно, попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярн среди российских националистов и миллиблогеров, осуществив обмен в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации", — отметили аналитики.

Отмечается, что среди россиян жесткий подход власти к мобилизации вызывает публичный гнев и недоверие по всей РФ.

В ISW подчеркнули, что среди обмененных пленных вернули, в частности, защитников мариупольского завода "Азовсталь" – лидеров батальона "Азов". Их в России пропагандисты называли нацистами и широко разрекламировали их захваты в плен.

"Крайне правые российские блоггеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от "денатификации" Украины, — одной из заявленных целей российского вторжения", — говорится в отчете.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Вечеру того же дня стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука , а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Читайте также: