Кремль не способен защитить россиян от войны – разведка Британии назвала признаки

Британская разведка объяснила, почему власти РФ не способны защитить свое население от войны.

Атаки дронов на Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют, что в Кремле уже не способны защитить собственное население от войны.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, российские власти уделяют первостепенное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющие быстро призвать в армию больше мужчин.

В середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу от 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет.

Кроме того, 24 июля президент Владимир Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

По данным британской разведки, это может обеспечить скорейшее увеличение количества военных для боевых действий в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности отмечают неспособность российского государства защитить население от войны", — говорится в сообщении.

Напомним, в России в десять раз повысили штраф за не прибытие в военкомат.

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