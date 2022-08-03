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"Кремль не уменьшает аппетитов": в ГУР МО рассказали о работе украинских шпионов в России

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"Кремль не уменьшает аппетитов": в ГУР МО рассказали о работе украинских шпионов в России

Фото: Associated Press

Именно украинские шпионы сообщили, когда планируется полномасштабное вторжение России.

Украинская агентурная сеть еще в 2015 году проникла в центры принятия решений России, имеет сильное прикрытие и там ведется интенсивная контрразведывательная работа.

Об этом рассказал генерал-майор, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Telegraph.

По его словам, украинцам очень легко работать с противником. Многие украинцы жили или живут в России.

"У нас был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и недавно один и тот же менталитет, и раньше мы были одной страной. Многие украинцы жили или живут в России и сделали там очень хорошую государственную карьеру. В России много украинцев на руководящих должностях", – объяснил Скибицкий.

Именно украинские шпионы сообщили, что сначала полномасштабное вторжение России планировалось 15 февраля, однако впоследствии его перенесли на девять дней, подчеркнул генерал-майор. Таким образом, президент РФ Владимир Путин хотел, чтобы этот день совпадал с датой вторжения войск РФ в Крым.

Скибицкий отметил, что украинская шпионская сеть в РФ однозначно пользуется спросом в США и Британии. По его словам, речь идет не только о ситуации в Украине, а о безопасности Европы и восточном фланге НАТО в целом.

В ГУР МО добавили, что, несмотря на мощное сопротивление украинцев и провалы россиян на фронте, Кремль не уменьшает своих аппетитов — Путин и дальше хочет уничтожить Украину.

"Он вряд ли остановится, у него нет места для маневра. Он понимает, что сопротивление Украины останется очень сильным, поэтому уничтожает все препятствия на пути к этой стратегической цели", — пояснил Скибицкий.

Напомним, друг Путина озвучил Западу очередную "хотелку" Кремля по Украине.

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