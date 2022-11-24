Кремль открыто шантажирует Украину: "Выполните наши требования - и страдания мирного населения остановим"

Ранее в Кремле признали, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло".

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения".

Ранее в Кремле признали, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это "последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров".

Отметим, Кремль специально не называет конкретные цели, которые он преследует в войне против Украины, чтобы запутать страны Запада, но вместо этого озадачивает своих пропагандистов.

Напомним, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу из-за ракетных обстрелов РФ. Из-за ракетного терроризма России была остановлена работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС – электростанция потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате этого АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

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