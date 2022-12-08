Кремль отправил в Украину новую партию чекистов: каковы их задачи

Российские спецслужбы (ФСБ РФ) начали охоту на партизан на временно оккупированных территориях Украины.

Российская Федерация отправила на временно оккупированные юга новые группы ФСБ для поисков украинского подполья.

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления.

Также читайте Почему Россия во время массированной ракетной атаки бьет в несколько волн: объяснение ВСУ

Их задачей будет:

радиоэлектронная разведка,

прослушивание разговоров,

следованием за интернет-трафиком,

глушение сигналов при движении военной техники РФ.

В Центре сопротивления напомнили, что российские спецслужбы (ФСБ РФ) начали охоту на партизан. Для этого на временно оккупированных территориях создали так называемые временные оперативные группы (ТОГ, рос ВОГ) для их поиска. В группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и представители различных служб.

"Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности. Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой", — призвали местных жителей на ВТО.

Что происходит на Херсонщине

Силы обороны вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. Город находился под оккупацией с начала марта. Как месть, оккупанты сейчас усиленно обстреливают город.

Полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула отметил, что вражеские войска готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области – из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

Зеленский за 8 декабря: минный террор еще жестче и подлее, чем ракетный

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.