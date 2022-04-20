Кремль передал Украине свой вариант договоренностей и ждет ответа — Песков

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы РФ передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками".

В то же время Песков не сообщил, о чем идет речь в кремлевском документе.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Песков заявил, что в документе якобы есть "четкие формулировки" того, чего требует РФ от Украины.

Также спикер российского диктатора пожаловался на то, что не происходит "интенсивных переговоров" между Киевом и Москвой.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не берется прогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров с Россией по поводу войны из-за трагедии в Мариуполе, который российские убийцы беспощадно уничтожают и убивают мирных украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что окончание войны с Россией будет решаться на поле боя.

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