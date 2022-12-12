Кремль переформулировал основные цели войны: в Британии оценили возможности оккупантов

Маловероятно, что российские сухопутные войска продвинутся на оперативном уровне в ближайшие несколько месяцев.

Страна-террорист Россия все еще стремится захватить все украинские населенные пункты Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но оккупантам вряд ли это удастся реализовать — достижение этого маловероятно.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там напомнили, что на прошлой неделе спикер Путина Дмитрий Песков переформулировал основные цели войны, которую оккупанты называют "военной операцией".

Спикер диктатора РФ назвал одной из главных целей Москвы так называемую "защиту" жителей Донбасса и юго-востока Украины и заявил, что у оккупантов "еще много работы" по захвату территорий.

В разведке считают, что эти заявления свидетельствуют, что текущие минимальные политические цели России в войне против Украины остаются неизменными и агрессор все еще стремится захватить 4 региона. Однако сейчас оккупанты отдают приоритет продвижению вглубь Донецкой области.

По мнению британских специалистов, эта стратегия РФ вряд ли будет реализована.

"Российская стратегия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что российские военные сейчас способны сформировать эффективную ударную силу, способную вернуть эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли добьются значительных операционных успехов в течение следующих нескольких месяцев", — говорится в сообщении.

Напомним, Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, зачем Путин заговорил об этом. По его словам, говоря о затяжной войне в Украине, российский диктатор Владимир Путин пытается шантажировать Запад, чтобы склонить к переговорам.

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