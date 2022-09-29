Кремль планирует уже сейчас перебросить в Беларусь новых мобилизованных – Жданов назвал цифру

В Беларуси готовят железнодорожную инфраструктуру для принятия военных эшелонов из России. Между тем, Кремль планирует уже сейчас перебросить в Беларусь до 20 тысяч новых мобилизованных.

В настоящее время в Беларуси находятся до 4 тысяч российских солдат.

Об этом в своем обзоре рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Жданов отметил, что мобилизованные придут в ближайшую неделю-две. Для них уже разворачивают полевые лагеря.

"20 тысяч – это две дивизии. Две полнокровных мотострелковых дивизии. Но, скажу так, что для наступательной группировки – это очень и очень мало. Задача дивизий – это 25 км вглубь. Это их максимальная задача. И направление дальнейшего наступления. Так сказать, что эти две дивизии будут представлять угрозу — нет. Но, я думаю, что в декабре начнется массовый переброс войск...", — отметил эксперт.

Напомним, что 27 сентября мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила о подготовке Беларуси к масштабному приему военных эшелонов из России.

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