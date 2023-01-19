Кремль планирует затянуть войну в Украине на 2-4 года, иначе России грозит распад — Христо Грозев

Высшее руководство России уже в сентябре прошлого года осознало, что не сможет выиграть войну до конца 2022 года. Из-за чего в РФ началась подготовка к затяжной войне с Украиной, которая по планам Кремля должна длиться от двух до четырех лет.

Об этом сообщил руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев в интервью "Главкому".

"Большая часть политической и силовой элиты уже по состоянию на сентябрь прошлого года понимала, что любой военный план закончить войну победой в этом году уже можно считать проваленным. Следовательно, происходила подготовка к длительной войне. Не зная при этом, какой именно будет выглядеть выигрышный сценарий. То есть, единый план заключался в отсутствии плана как такового. Одновременно с этим нужно любой ценой выдержать от двух до четырех лет. Почему именно так, а не иначе? Потому что любой другой вариант окончания войны влечет за собой сразу же распад России@, — сказал он.

По его словам, такое понимание ситуации в Кремле сформировалось уже ближе к сентябрю.

Грозев также добавил, что белорусские киберпартизаны смогли взломать сайт Роскомнадзора и разоблачить данные особого департамента этого ведомства, непосредственно сотрудничающего с ФСБ и отслеживающего социальные угрозы. Так они узнали, что первой в списке наиболее опасных указана угроза распада России.

"Отталкиваясь от этого, можно заключить, что сепаратистские настроения мониторят даже внимательнее, чем антивоенные в обществе", — резюмировал он.

Напомним, израильский военный историк Мартин ван Кревельд заявил, что в Украине идет кровопролитная и затяжная война на истощение. Страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет. "Должно быть большое сражение. Через два-три месяца будем ожидать большой войны, и никто не знает, чем все закончится. Это очень кровопролитная и затяжная война на истощение. Мы должны быть к этому готовы, потому что это продлится еще как минимум несколько месяцев, а может быть, и дольше", — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Россия, воспользовавшись замедлением боевых действий, усиливается и готовится к реваншу. В то же время, украинский лидер заверил, что осуществить свои намерения Кремлю не удастся, потому что "они (российские оккупанты) воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни".

В то же время, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов предположил, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин начнет большую войну, которой еще не было.

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