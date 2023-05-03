Кремль подготовил методички для СМИ по освещению контрнаступления ВСУ – ISW

Российские власти готовят информационное пространство для своих граждан с намерением "снизить потрясение" от успехов ВСУ и подготовили инструкции об освещении предстоящего контрнаступления.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль распространил новые инструкции российским государственным СМИ относительно того, как освещать будущее потенциальное украинское контрнаступление", — говорится в сообщении.

Так, 2 мая о получении подобных инструкций заявляло российское оппозиционное издание "Медуза". Там государственным СМИ предписывается "не снижать ожидания относительно объявленного украинского контрнаступления" или заявлять, что Украина не готова к контрнаступлению.

В "Медуге" говорят, что источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина, заявляют, что цель освещения таких установок – позволить Кремлю объявить о военной победе в случае неудачи украинского контрнаступления и обосновать успешное контрнаступление, утверждая, что потери РФ будут понятны, потому что " весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте".

"Документ свидетельствует о том, что Кремль готовится, если не ожидает, успехов Украины и планирует смягчить деморализацию в российском информационном пространстве. Это важная российская адаптация предыдущих украинских контрнаступлений на Херсонщине и Харьковщине, которые повлекли за собой драматические потрясения и деморализацию как в российской армии, так и в российском информационном пространстве, которое Кремль, вероятно, стремится смягчить", — считают эксперты.

Кроме того, российская реакция на якобы нанесение удара по автомобилю с командующим Сил территориальной обороны Украины генерал-майором Игорем Танцюрой свидетельствует о попытках РФ представить любые российские операции как задерживающие потенциальные контрнаступательные действия Украины, пишет ISW.

В отчете напоминается, как ранее российские провоенные блоггеры утверждали, что удар по Павлограду 1 мая повлиял на критически важный украинский центр логистики и накопления, предполагая, что этот удар отсрочит украинские контрнаступательные действия.

Напомним, в ночь на 3 мая оккупанты снова атаковали Украину ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Информация о последствиях атаки уточняется.

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