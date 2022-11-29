Кремль подразумевает не диалог, а сохранение украденного: Подоляк прокомментировал попытки РФ вести переговоры

Все заявления от лидеров России нужно пропускать через "сито правды".
Все заявления, звучащие из страны-агрессора России, нужно фильтровать и пропускать через "сито правды".
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
“Все заявления РФ нужно пропускать через “сито правды”. Тогда увидим, что под "переговорами" Кремль подразумевает не диалог, а сохранение украденного. Ответ известен: какие переговоры, если одна сторона продолжает убивать граждан другой? Хотите послушать украинский язык? Выведите войска”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Напомним, что Путин будет коврово бомбить Украину, если Запад не будет действовать. Зеленский выигрывает сухопутную войну, но у Путина преимущество в воздушной.
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