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Кремль поручил ФСБ провести ряд терактов на территории России 9 мая — СМИ
Теракты должны произойти и в нескольких российских регионах.
Власти России поручили спецслужбам подготовить и провести несколько терактов на территории РФ 9 мая, чтобы обвинить в этом Украину и поднять поддержку войны среди населения.
Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что в структуре российских силовых ведомств были даны указания организовать теракты в ряде регионов РФ, в том числе рассматриваются Хабаровск и Улан-Удэ.
При этом на обеспечение безопасности парада в Москве бросают все силы, чтобы он случился без инцидентов.
«Цель — обвинить Украину в неизбирательных атаках гражданских скоплений, сорвать „мирные инициативы“ США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов», — сообщают в InformNapalm.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Олег Жданов ответил, зачем Владимиру Путину перемирие на 9 мая.
Мы ранее информировали, что Украина имеет технологии для удара по Красной площади в Москве, даже если РФ стянет туда всю ПВО.