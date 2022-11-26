Кремль поручил криминальному авторитету из окружения Януковича создать новую ЧВК — разведка

"Новобранцев" для частной военной компании будут набирать в местах лишения свободы.

Кремль поручил криминальному авторитету из окружения Януковича создать новую ЧВК.

"Новобранцев" для частной военной компании будут набирать в местах лишения свободы. Для этого назначен новый "смотрящий" за тюрьмами на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Новым "смотрящим" за тюрьмами на всей территории РФ и временно оккупированных территориях Украины стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище – Армен Горловский).

"Одним из главных направлений его деятельности определено создание новой "частной военной компании". Предполагается, что в течение ограниченного времени новая структура завербует значительное количество "новобранцев". Образцом для проекта должна стать печально известная ЧВК "Вагнер". "Новобранцев" для ЧВК будут набирать именно в местах лишения свободы", — отмечает ГУР.

"Проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК.

По данным разведки, спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

– криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины. Самвел Карапетян – прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с "Газпромом" компании "Ташир холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Один из спонсоров российской агрессии против Украины.

"Создание новой структуры – попытка создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК в России", – отмечает Главное управление разведки.

Ранее сообщалось, что РФ выводит контингент частных военных кампаний из Республики Мали для отправки в Украину.

Чем живет "повар" Путина руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

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