Кремль после циничных обстрелов энергообъектов Украины тиражирует новые фейки: как лгут пропагандисты

Оккупанты обстреливают энергосистему Украины, а их пропагандистские медиа традиционно врут о действиях своих преступников.

Пропагандистские СМИ России тиражируют фейки о "самообстреле" Украиной собственной энергосистемы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Прокремлевские СМИ продвигают одинаковый тезис об "умышленных обстрелах геинфраструктуры Украины" украинскими военными. Пропагандисты врут, что якобы "Залужный приказал совершить провокацию".

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Также есть неправдивые тезисы, что "ВСУ бьют по энергообъектам… командованию ВСУ необходимо выставить РФ бесчеловечным агрессором, который из-за неудач на фронте бьет по мирным объектам".

"Абсурдность утверждений не нуждается в опровержениях, поскольку, понеся существенные имиджевые потери на Харьковщине, кремль в очередной раз прибег к террору гражданского населения", — говорится в сообщении.

В подтверждение в ЦПИ привели сообщения пишущих кремлевских пропагандистов:

"У любви гарантий нет,

Это очень скверно, братцы...

Уходя, оставить свет -

Это больше, чем остается.

Че со светом-то, соседи?" (М.Симоньян, русская пропагандистка, "рупор Кремля").



"Рад ударами по энергосистеме Киева… это важно для победы…" (Русский пропагандист Е. Поддубный).

Напомним, Россия 12 сентября нанесла мощный удар по Харькову. Есть жертвы, в городе нет света и водоснабжения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове 11 сентября. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией.

Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как русские "дружба и братство".

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