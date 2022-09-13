Кремль после поражения в Харьковской области просил Украину возобновить мирные переговоры: подробности

Российские официальные лица после поражения оккупационной армии в Харьковской области просили Украину возобновить мирные переговоры.

Украинские власти отказались возобновлять переговоры, подчеркнув, что это произойдет после освобождения украинских территорий.

Об этом в интервью France 24 заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украинская сторона отказалась договариваться с Россией, отметив, что Украина еще не достигла своих военных целей.

"Стефанишина сказала, что в последние дни российские официальные лица обращались в Украину для переговоров, но теперь у ее страны больше рычагов влияния, и она начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей", — говорится в публикации.

Стефанишина подчеркнула, что Россия хочет договариваться с Украиной, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Напомним, после провала на фронте у Путина пожаловались и потребовали переговоров с Украиной.

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