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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Кремль поставил своей армии амбициозную цель до 9 мая: ВСУ назвали угрозу

Боевые действия продолжаются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Наступление РФ.

Наступление РФ.

Россияне продолжают атаковать на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что на Покровском направлении продолжаются бои в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергеевки, Новоалександровки и Андреевки.

"В результате боевых столкновений наши защитники уничтожили один легковой автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов. Все вражеские атаки отражены, потери наших позиций не допущены", - подчеркнули военные.

Как сообщалось, россияне пошли в наступление в Харьковской области. Впрочем, все атаки российских войск на Харьковском направлении были остановлены.

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