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Кремль поставил своей армии амбициозную цель до 9 мая: ВСУ назвали угрозу
Боевые действия продолжаются.
Россияне продолжают атаковать на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.
Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".
Отмечается, что на Покровском направлении продолжаются бои в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергеевки, Новоалександровки и Андреевки.
"В результате боевых столкновений наши защитники уничтожили один легковой автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов. Все вражеские атаки отражены, потери наших позиций не допущены", - подчеркнули военные.
Как сообщалось, россияне пошли в наступление в Харьковской области. Впрочем, все атаки российских войск на Харьковском направлении были остановлены.