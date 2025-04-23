Кремль поставил своей армии амбициозную цель до 9 мая: ВСУ назвали угрозу

Наступление РФ.

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Россияне продолжают атаковать на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что на Покровском направлении продолжаются бои в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергеевки, Новоалександровки и Андреевки.

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"В результате боевых столкновений наши защитники уничтожили один легковой автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов. Все вражеские атаки отражены, потери наших позиций не допущены", - подчеркнули военные.

Как сообщалось, россияне пошли в наступление в Харьковской области. Впрочем, все атаки российских войск на Харьковском направлении были остановлены.

Дата публикации 08:55, 23.04.25 Количество просмотров 10 Массированный штурм россиян на Новопавловском направлении: десантник дали серьезное сражение