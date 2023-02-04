Кремль представляет войну как угрозу внутренней безопасности: в ISW объяснили зачем

В РФ чиновники пытаются представить войну в Украине угрозой внутренней безопасности для россиян.

По мнению американских аналитиков Института изучения войны (ISW), российские власти используют продолжение режима "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер в стране.

"Должностные лица РФ продолжают внедрять информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности с помощью законодательных манипуляций. Брянская и Курская области объявили 3 февраля, что они продлевают желтый уровень террористической угрозы на неопределенный срок в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне российской территории", – говорится в отчете экспертов.

В отчете также указывают, что Владимир Путин 31 января подписал указ, упрощающий процесс введения оповещения о террористических угрозах и позволяющий регионам, отнесенным к "желтому уровню" террористической угрозы на неопределенный срок вводить повышенный террористический уровень.

"Чиновники этих областей таким образом пытаются использовать новый режим "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности и создать дальнейшую поддержку боевых действий среди населения РФ", – добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что в преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация развернула широкую дипломатическую кампанию.

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